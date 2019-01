Lomo con almendras a la cerveza Tiempo Total 4 H 25 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 El lomo se mecha con almendras, se deja reposar en sazonadores y se cuece a fuego lento en una salsa de cerveza clara con cebolla. Ingredientes 2 kilos de lomo de cerdo en un trozo

150 gramos de almendras

Sal de ajo, al gusto

Sal de cebolla, al gusto

Sal y pimienta, al gusto 3 cebollas, rebanadas

2 cucharadas de aceite

2 cervezas claras de 355 mililitros cada una

1. Perfora el centro del lomo y méchalo con las almendras. Sazónalo con sal de ajo, sal de cebolla, sal y pimienta. Mételo en una bolsa de plástico y déjalo reposar durante 3 horas dentro del refrigerador. 2. Calienta 2 cucharadas de aceite en una cacerola a fuego medio y sofríe las cebollas hasta que se vean transparentes. Retira las cebollas de la cacerola y agrega el lomo; dora por todos lados. 3. Licúa las cebollas acitronadas junto con la cerveza y vierte sobre el lomo dorado. Agrega el consomé de pollo, tapa y cocina a fuego suave hasta que esté bien cocido, aproximadamente 1 hora. 4. Retira el lomo cocido de la cacerola y deja que repose durante 10 minutos; rebana y regresa a la cacerola para que se caliente de nuevo antes de servir.

