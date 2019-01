Lomo Miguel Tiempo Total 9 H 5 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 5 El lomo de cerdo se marina en especias durante toda la noche y se cuece en una mezcla de salsa cátsup, refresco de cola y vino tinto. Ingredientes 5 pimientas gordas

2 hojas de laurel

1 pizca de cominos

1 diente de ajo

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

2 cucharadas de vinagre 2 cucharadas de aceite vegetal

1 kilo de lomo de cerdo

1 taza de salsa cátsup

2 tazas de Coca-Cola®

1 ½ tazas de vino tinto

Salsa inglesa, al gusto Cómo hacerlo 1. Licúa pimientas, laurel, comino, ajo, consomé en polvo y vinagre. Vierte sobre el lomo y deja marinar dentro del refrigerador durante toda la noche. 2. Calienta el aceite en un una cacerola a fuego alto. Escurre el lomo y dóralo en el aceite caliente hasta que quede bien sellado por todos lados. Agrega la salsa cátsup, Coca-Cola®, vino tinto y salsa inglesa. Deja que hierva, reduce el fuego a medio-bajo, tapa y cocina hasta que el lomo quede suave y la salsa espesa, aproximadamente 45 minutos. 3. Retira el lomo de la cacerola y deja que repose durante 10 minutos. Rebana y regrésalo a la salsa para que se caliente de nuevo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

