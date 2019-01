Pastel de tamal de pollo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Si tienes tamales de pollo de sobra, rebánalos y prepara este pastel agregando más pollo, salsa verde, crema y queso. Ingredientes 1 kilo de tomates verdes

3 chiles jalapeños, o al gusto

30 ramas de cilantro

½ cebolla mediana

1 cucharada de consomé de pollo granulado

Sal, al gusto 1 cucharada de aceite vegetal

12 tamales rellenos de pollo en salsa verde, rebanados a lo largo

2 pechugas de pollo, cocidas y desmenuzadas

1 taza de crema

¼ de kilo de queso, rallado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa un refractario rectangular. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio-bajo.

Licúa los tomates, chiles jalapeños, cilantro, cebolla, consomé granulado y sal. Vierte dentro de la cacerola con el aceite caliente y cocina hasta que cambie de color. 3. Coloca una capa de rebanadas de tamal en el fondo del refractario en grasado y cubre con pollo desmenuzado, salsa de tomate, crema y queso rallado. Repite el procedimiento hasta terminar con los ingredientes. 4. Tapa el refractario con papel aluminio y hornea durante 30 minutos. Destapa y cocina hasta que el queso se haya dorado ligeramente, aproximadamente 10 minutos más.

