Pollo adobado con papas Tiempo Total 2 H 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 10 Piezas de pollo y trozos de papa en un adobo de dos tipos de chile, tomate, jitomate y especias. Este platillo se cuece a presión. Ingredientes 1 chile ancho mediano, sin semillas

2 chiles mirasol, sin semillas

6 jitomates, cocidos

10 tomates verdes, cocidos

2 dientes de ajo

3 pimientas

3 clavos 1 pizca de jengibre en polvo

Sal de ajo, al gusto

Sal, al gusto

3 cucharadas de vinagre blanco

1 pollo, en piezas

1 kilo de papas, partidas en 4 partes Cómo hacerlo 1. Remoja los chiles ancho y mirasol en agua hirviendo hasta que se hayan suavizado. 2. Mientras, cuece por separado los jitomates y los tomates hasta que estén suaves, pero no deshaciéndose. 3. Licúa chiles remojados, jitomates y tomates cocidos, ajo, pimienta, clavos, jengibre, sal de ajo, vinagre y sal. Vierte dentro de un recipiente y agrega las piezas de pollo y las papas; deja marinar dentro del refrigerador durante por lo menos 2 horas. Mueve varias veces para que todo se adobe uniformemente. 4. Coloca las piezas de pollo, papas y adobo dentro de una olla de presión y cocina durante 20 minutos o hasta que el pollo esté bien cocido.

