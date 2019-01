Pollo con papa y manzana Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 55 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Pollo, papa, manzana y champiñones sazonados con mostaza, salsa inglesa, salsa de soya y jugo de limón. Ingredientes 1 pollo, en piezas

2 cucharadas de aceite de oliva

Salsa inglesa, al gusto

1 chile güero, en tiras

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de consomé de pollo granulado 1 papa, en trozos grandes

1 manzana, en gajos

1 lata (190 gramos) de champiñones, escurridos y rebanados

12 ramitas de orégano fresco

½ limón, su jugo

1. Coloca las piezas de pollo en una cacerola gruesa. Agrega aceite de oliva, salsa inglesa, chile güero y mostaza disuelta en 1 taza de agua. 2. Espolvorea con consomé granulado y pon a fuego alto. Cuando empiece a hervir, tapa y reduce el fuego a bajo; cocina durante 35 minutos. Agrega la papa, manzana, champiñones, orégano, jugo de limón y salsa de soya. 3. Revuelve bien, tapa de nuevo y cocina durante 20 minutos más o hasta que el pollo y las verduras se hayan cocido.

