Milanesa de pollo al chabacano Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Milanesas de pollo rellenas de jamón y pimiento morrón, bañadas en una mezcla de crema y mermelada de chabacano. Ingredientes 4 milanesas de pollo

2 rebanadas de jamón, partidas por mitad

½ pimiento morrón, rebanado

2 cucharadas de aceite

Salsa inglesa

Sal y pimienta, al gusto

½ taza de mermelada de chabacano

½ taza de crema Cómo hacerlo 1. Coloca ½ rebanada de jamón y 1 rebanada de pimiento morrón sobre cada milanesa de pollo. Dobla las milanesas como si fueran quesadilla y sujétalas con un palillo. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Sazona las milanesas rellenas con sal, pimienta y salsa inglesa; fríelas en el aceite caliente hasta que se hayan dorado por ambos lados. 3. En un tazón chico mezcla bien la mermelada de chabacano con la crema. Vierte sobre las milanesas ya doradas y deja que den un ligero hervor.

