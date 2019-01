Cacerola de pollo y brócoli Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Trozos de pechuga de pollo y brócoli bañados en crema de pollo con un toque de curry y jugo de limón. Esta cacerola se hornea cubierta de queso. Ingredientes 1 ramo grande de brócoli, cortada en floretes

4 pechugas de pollo, deshuesadas, sin piel y cortadas en trozos medianos

Sal de ajo y pimienta, al gusto

4 cucharadas de aceite vegetal

½ taza de mayonesa 1 lata (300 gramos) de crema de pollo

1 cucharada de curry

1 cucharada de jugo de limón

1. Precalienta el horno a 180° centígrados. 2. Cuece el brócoli durante sólo 1 minuto en agua hirviendo con sal. Retira del agua inmediatamente y coloca en un refractario rectangular. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Sazona los trozos de pechuga de pollo con sal de ajo y pimienta y fríelos en el aceite caliente hasta que cambien de color. Colócalos sobre el brócoli en el refractario. 4. Mezcla la mayonesa, crema de pollo, curry y jugo de limón. Vierte sobre el pollo y agrega el queso rallado encima. 5. Hornea hasta que el pollo esté bien cocido y el queso gratinado.

