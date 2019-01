Pechuga de pollo en salsa de limón Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Pechuga de pollo en una salsa espesa con limón, crema, licor de cereza, champiñones rebanados y especias. Ingredientes 1 pechuga de pollo sin piel

1 cucharadita de aceite vegetal

1 diente de ajo, machacado

1 pizca de comino en polvo

1 cucharadita de licor de cereza (opcional)

½ taza de champiñones rebanados ¼ de cucharadita de pimienta

½ limón, su jugo

¼ de taza de caldo de pollo

1 cucharadita de fécula de maíz

Calienta el aceite en un sartén chico y fríe la pechuga de pollo hasta que se haya dorado por ambos lados. Agrega el ajo, comino, licor de cereza, champiñones, pimienta y jugo de limón. Tapa y cocina a fuego suave durante 15 minutos. 2. Mezcla el caldo de pollo con la fécula de maíz y vierte sobre el pollo, moviendo para evitar grumos. Deja que la salsa espese y agrega la crema. Deja que se caliente, cuidando que no hierva, y apaga.

