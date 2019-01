Pollo en salsa de queso Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Piezas de pollo sin piel en una salsa blanca con queso Chihuahua, granos de elote y rajas de chile poblano. Ingredientes 4 piezas de pollo, sin piel

1 trozo de cebolla

1 diente de ajo

Sal y pimienta, al gusto

½ barrita (45 gramos) de mantequilla 3 cucharadas de harina

3 tazas de leche

1 taza de queso Chihuahua, rallado

½ taza de granos de elote, pre-cocidos o de lata

1 o 2 chiles poblanos, asados, pelados y en rajas Cómo hacerlo 1. Coloca el pollo, cebolla y ajo en una olla; cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que esté suave, entre 20 y 25 minutos. 2. Mientras, calienta la mantequilla en una cacerola a fuego medio, agrega la harina y deja que se dore, luego añade leche poco a poco y mueve para que no se formen grumos. Cocina durante 15 minutos, cuidando que no se tire, y sazona con sal y pimienta. Agrega el queso y cocina durante 5 minutos más. 3. Incorpora las piezas de pollo cocidas, granos de elote y rajas de poblano; deja que todo hierva junto durante unos minutos más. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.