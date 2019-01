Pollo verde con crema Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 24 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Piezas de pollo en una salsa simple a base de tomates verdes y crema fresca... nada más. La receta de pollo verde más fácil que conozco. Ingredientes 1.5 kilos de tomates verdes

1 pollo en piezas

Sal, al gusto

3 cucharadas de aceite

500 gramos de crema de vaca Cómo hacerlo 1. Cuece los tomates en una olla con agua hirviendo durante 5 minutos o hasta que estén suaves, pero no deshaciéndose. 2. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio y fríe el pollo hasta que se haya dorado por todos lados. 3. Licúa los tomates cocidos y viértelos sobre el pollo. Deja que suelte el hervor a fuego medio, reduce el fuego a bajo, tapa y cocina durante 10 minutos. Agrega la crema y sazona con sal. Tapa de nuevo y cocina a fuego suave hasta que el pollo quede bien suave. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.