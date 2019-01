Pollo en salsa cátsup Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 El pollo se cuece lentamente con pimiento morrón verde y en una crema con salsa cátsup y salsa inglesa. Ingredientes 3 cucharadas de mantequilla

1 pollo en piezas

Sal y pimienta, al gusto

1 ½ tazas de salsa cátsup

2 cucharadas de salsa inglesa

1 taza de crema

Engrasa con mantequilla un sartén grande y grueso con tapadera. 2. Mezcla salsa cátsup, salsa inglesa y crema. 3. Salpimienta las piezas de pollo y sumérgelas en la mezcla anterior. Colócalas dentro del sartén engrasado, tapa bien y cocina a fuego lento hasta que las piezas de pollo suelten el jugo, entre 10 y 15 minutos aproximadamente. 4. Agrega el pimiento morrón y el resto de la mezcla de salsas y tapa de nuevo. Cocina hasta que el pollo quede bien cocido, aproximadamente 30 minutos.

