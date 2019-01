Pechugas en salsa de champiñones Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 28 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 8 Min Porciones 6 Las pechugas de pollo se doran en mantequilla y terminan de guisarse en una mezcla de crema de champiñones con queso crema. Ingredientes 1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

3 pechugas de pollo, partidas a la mitad

Sal y ajo en polvo, al gusto

1 lata (300 gramos) de crema de champiñones

1 barra (190 gramos) de queso crema

1 taza de champiñones frescos, rebanados Cómo hacerlo 1. Calienta la mantequilla en un sartén grande a fuego medio. Sazona las pechugas de pollo con sal y ajo en polvo y fríelas hasta que se hayan dorado por ambos lados. 2. Licúa la crema de champiñones con el queso crema y vierte sobre las pechugas doradas. Cuando esté a punto de hervir reduce el fuego y agrega los champiñones. Si la salsa está demasiado espesa, agrega un poco de caldo de pollo o leche. 3. Tapa y cocina hasta que el pollo quede bien cocido. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.