Pechugas de pollo al perejil Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Las pechugas de pollo se doran en aceite caliente y se sirven bañadas en una salsa de perejil fresco con vino blanco. Ingredientes 6 mitades de pechuga de pollo, sin piel ni hueso

Sal y pimienta, al gusto

3 cucharadas de aceite

½ barrita (45 gramos) de mantequilla

¼ de cebolla, picada 1 taza de perejil fresco, finamente picado

¼ de taza de harina

2 ½ tazas de caldo de pollo

Derrite la mantequilla en el mismo sartén y sofríe la cebolla y el ajo hasta que se vean transparentes, agrega el perejil y cocina, moviendo frecuentemente, durante 1 minuto más o hasta que se impregne de grasa. Incorpora la harina y sigue moviendo hasta formar una mezcla homogénea. 3. Agrega el caldo de pollo y revuelve hasta que se deshagan los grumos. Cocina hasta que suelte el hervor y reduce el fuego. Incorpora el vino blanco, sazona con sal y pimienta y deja que todo hierva junto durante 3 minutos más. 4. Sirve las mitades de pechuga calientes en platos individuales y baña con la salsa anterior.

