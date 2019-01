Pollo con limón y tocino Tiempo Total 2 H 10 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Piezas de pollo envueltas en tocino y horneadas en una mezcla de jugo de limón, vinagre jalapeño y consomé de pollo en polvo como sazonador. Ingredientes 8 piezas de pollo

Sal de ajo y pimienta, al gusto

8 rebanadas de tocino

2 cucharadas de aceite

2 tazas de agua hirviendo 1 cucharada deonsomé de pollo granulado

Vinagre de chile jalapeño, al gusto

2 o 3 limones, su jugo

10 papitas cambray Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180° centígrados y engrasa un refractario rectangular. 2. Sazona el pollo con sal de ajo y pimienta y envuelve cada pieza con 1 una rebanada de tocino. Acomoda las piezas en el refractario engrasado. 3. Hierve el agua y disuelve en ésta el consomé granulado. Agrega el vinagre de jalapeño y el jugo de limón. Vierte la mezcla sobre el pollo y tapa el refractario con papel aluminio. 4. Hornea durante 45 minutos o hasta que el pollo esté suave. 5. Mientras, cuece las papitas en una olla con agua con sal hasta que puedas picarlas fácilmente con un tenedor. Pártelas por mitad y sofríelas en el aceite caliente. 6. Cuando el pollo esté cocido, destapa y agrégale las papitas cambray. Regrésalo al horno, sin tapar, y cocina hasta que se haya dorado ligeramente, entre 5 y 8 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.