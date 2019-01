Pechugas en salsa de soya Tiempo Total 32 Min Tiempo Activo 7 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Los trozos de pechuga de pollo se marinan en jugo de limón y salsa de soya, luego se asan en un sartén o plancha bien caliente. Ingredientes 1 pechuga de pollo, en trozos

2 o 3 limones, su jugo

½ taza de salsa de soya Cómo hacerlo 1. Marina los trozos de pechuga en el jugo de limón y la salsa de soya durante 20 minutos. Asa las en un sartén o plancha bien caliente. Sirve inmediatamente y acompaña con arroz blanco y verduras al vapor.

