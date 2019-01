Pay de pollo con espinacas Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Pasta de hojaldre rellena de un guiso de pollo con espinacas, queso manchego y crema de champiñones. Ingredientes ½ kilo de pasta de hojaldre

1 pechuga de pollo, cocida y deshebrada

2 cucharadas de mantequilla

1 diente de ajo, picado

¼ de taza de cebolla, picada 2 manojos de espinacas, picadas y cocidas

1 lata (300 gramos) de crema de champiñones concentrada

1 taza de crema

½ kilo de queso manchego, rallado

1 huevo, ligeramente batido Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa un refractario para pay. 2. Divide el hojaldre en 2 partes y extiéndelo con un rodillo sobre una superficie plana enharinada. Cubre el refractario con una mitad. 3. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio y sofríe el ajo, cebolla y espinacas durante unos minutos. Agrega la crema de champiñones, pollo, crema y queso. Cocina hasta que todo se haya calentado. 4. Vierte el guiso sobre el hojaldre en el refractario y cubre con la otra mitad de hojaldre. Barniza con el huevo y pica la superficie varias veces con un tenedor. 5. Hornea hasta que el hojaldre se haya dorado, entre 45 minutos y 1 hora. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.