Coditos verdes Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 22 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Pasta de codito con una salsa de chile poblano y queso crema sazonada con consomé de pollo granulado. Una receta rápida y fácil. Ingredientes 250 gramos de pasta de codito chica

½ cebolla chica

Sal, al gusto

2 hojas de laurel

1 chile poblano, asado, pelado y sin semillas 90 gramos de queso crema

Leche, la necesaria

Consomé de pollo granulado

Queso rallado (opcional) Cómo hacerlo 1. Coloca la pasta de codito en una olla con agua hirviendo, sal, cebolla y laurel. Cocina hasta esté suave, pero aún firme, aproximadamente 8 minutos. Escurre y enjuaga con agua purificada. 2. Licúa el chile poblano con el queso crema. Agrega un poco de leche para darle una consistencia ligera y sazona con consomé de pollo granulado. 3. Vierte dentro de un sartén y cocina a fuego medio-bajo hasta que esté a punto de hervir. Agrega la pasta y deja que todo se caliente de nuevo. 4. Sirve caliente y, si lo deseas, espolvorea con queso rallado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.