Sopa fría de coditos Tiempo Total 17 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Pasta de coditos bañada en una mezcla de crema de champiñones, mayonesa y jamón. Esta sopa se sirve fría y se espolvorea con queso. Ingredientes 250 gramos de pasta de coditos

1 lata (430 gramos) de crema de champiñones

1 taza de mayonesa

1 taza de jamón, picado

Sal y pimienta negra, molida

Queso rallado, opcional Cómo hacerlo 1. Cuece la pasta en una olla con agua hirviendo y sal, hasta que esté suave, pero aún firme, alrededor de 8 minutos. Escurre y enfría. 2. Mezcla la crema de champiñones con la mayonesa y el jamón. Sazona con sal y pimienta. Vierte sobre la pasta de codito, refrigera y sirve fría. Espolvorea con queso antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

