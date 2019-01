Pasta con salsa de anchoas Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Pasta corta con una salsa de jitomate con anchoas, aceitunas negras, alcaparras y un toque de chile serrano. Ingredientes 200 gramos de pasta corta (pluma, penne o codito)

3 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo, picados

1 lata (50 gramos) de filetes de anchoa

10 aceitunas negras, deshuesadas y picadas

1 cucharada de alcaparras 4 jitomates, pelados y picados

1 chile serrano, picado

1 ramita de perejil, picado

1 pizca de orégano

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Cuece la pasta en una olla con agua hirviendo y sal, hasta que esté suave, pero aún firme, alrededor de 12 minutos. 2. Mientras, calienta el aceite en un sartén a fuego medio-bajo y sofríe el ajo hasta que se vea transparente. Agrega las anchoas y desbarátalas con una palita de madera. 3. Incorpora las aceitunas, alcaparras y jitomates. Cocina durante 3 minutos, moviendo de vez en cuando. 4. Agrega el chile serrano, perejil, orégano, sal y pimienta. Cocina durante un par de minutos más. 5. Escurre la pasta cocida y mézclala con la salsa de anchoas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

