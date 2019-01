Pasta con pollo al brandy Tiempo Total 22 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Tallarines o espagueti "al dente" con una salsa cremosa con pollo y un toque de brandy. Un platillo fácil de preparar, pero lo suficientemente sofisticado como para impresionar a cualquiera. Ingredientes 400 gramos de tallarines o espagueti

3 cucharadas de aceite

½ kilo de fajitas de pechuga de pollo

½ barrita (45 gramos) de mantequilla

1 taza de crema

¼ de taza de brandy

1. Cuece la pasta en una olla con agua hirviendo, sal y 1 cucharada de aceite hasta que quede "al dente", entre 10 y 12 minutos. Escurre y enjuaga con agua puirificada. 2. Sazona las fajitas de pollo con sal y pimienta, y enharínalas. Dóralas en un sartén con 2 cucharadas de aceite caliente. Retira y reserva. 3. Derrite la mantequilla en el mismo sartén y agrega el resto de la harina. Cocina, moviendo para deshacer los grumos, hasta que la mezcla empiece a burbujear. Añade la crema y sigue moviendo para que se incorpore bien. 4. Agrega el brandy y, sin dejar de mover, sazona con sal y pimienta. Regresa el pollo al sartén, tapa y apaga. Deja reposar durante unos minutos para que los sabores se integren. 5. Sirve la pasta caliente con cantidades iguales de salsa y pollo.

