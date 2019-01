Sopa de brócoli y queso Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Flores de brócoli y queso derretible en un caldo de pollo con leche sazonado con pimienta blanca. La mejor forma de lograr que los niños se coman el brócoli. Ingredientes ¼ de taza de mantequilla

¼ de taza de harina

3 tazas de caldo de pollo

3 tazas de leche

½ cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta blanca

2 tazas de florecitas de brócoli, cocidas

3 tazas de queso Oaxaca, manchego o asadero, rallado Cómo hacerlo 1. Calienta la mantequilla en una cacerola grande a fuego medio, agrega la harina y cocina durante 2 minutos o hasta que la harina esté dorada. 2. Agrega el caldo de pollo, leche, sal y pimienta blanca. Deja que hierva mientras mueves para desbaratar los grumos. Reduce el fuego a bajo y cocina durante 10 minutos. 3. Incorpora el brócoli cocido y el queso rallado. Mezcla y sigue cocinando a fuego lento por 5 minutos más. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.