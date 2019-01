Arroz gratinado Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Capas de arroz cocido con granos de elote, crema y queso Chihuahua. Este platillo se hornea hasta que el queso queda gratinado o dorado. Ingredientes 1 cucharada de aceite

1 taza de arroz

1 diente de ajo

1/3 de cebolla chica

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

Sal, al gusto 2 tazas de agua caliente

2 cubos de hielo

1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla, en trocitos

1 taza de crema

1 lata (410 gramos) de granos de elote, escurridos

1/4 de kilo de queso Chihuahua, rallado Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y fríe el aceite hasta que se vea transparente. 2. Mientras, licúa el ajo, cebolla, consomé de pollo, sal y agua caliente. Vierte sobre el arroz ya transparente y deja que empiece a hervir. Reduce el fuego a bajo, tapa y cocina hasta que todo el líquido se haya absorbido, aproximadamente 20 minutos. Agrega los 2 cubos de hielo y apaga. 3. Precalienta el horno a 170º centígrados y engrasa con mantequilla un refractario mediano. 4. Coloca en el fondo del refractario mitad del arroz cocido, mitad de mantequilla, mitad, de crema, mitad de elote y mitad del queso. Repite el procedimiento una vez más y en el mismo orden. 5. Hornea hasta que el queso se haya gratinado, alrededor de 10 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.