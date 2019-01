Ensalada de brócoli y coliflor Tiempo Total 3 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Brócoli, coliflor, champiñones y pimiento y nuez de la India se sofríen en aceite de oliva y se bañan con un aderezo de naranja y vino blanco. Esta receta lleva también corazones de palmitos. Ingredientes Aderezo 4 naranjas, su jugo

½ taza de vino blanco

½ taza de vinagre balsámico Ensalada Sal, al gusto

Consomé granulado de pollo

1 brócoli grande, separado en ramitos

1 coliflor chica, separado en ramitos

4 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo, picados

3 cebollas cambray con un poco de rabo, picadas

150 gramos de nuez de la India, picada

1 lata (186 gramos) de champiñones, escurridos y picados

1 lata (185 gramos) de pimiento morrón, escurrido y picado

1. Mezcla jugo de naranja, vino blanco y vinagre balsámico. Deja reposar durante 3 horas. 2. Después de dos horas y media, calienta suficiente agua con sal y consomé de pollo en una olla a fuego alto. Cuando esté hirviendo agrega las florecitas de brócoli y coliflor; cocina durante sólo un par de minutos para que queden suaves, pero firmes. Escurre. 3. Calienta el aceite de oliva en una cacerola a fuego medio y sofríe durante unos minutos el ajo, cebollas, nueces de la India, champiñones y pimiento morrón. 4. Añade el brócoli y la coliflor, reduce el fuego a bajo y cocina unos 10 minutos. Retira del fuego y permite que se enfríe, luego incorpora los palmitos. 5. Sirve la ensalada y adereza con la vinagreta de naranja.

