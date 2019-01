Vinagreta de anchoas y alcaparras Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Si te gusta la sal te va a fascinar esta vinagreta italiana que además de anchoas y alcaparras lleva cebolla, ajo, perejil y pepinillos encurtidos. Ingredientes 3 cucharadas de cebolla picada

½ cucharadita de ajo, finamente picado

3 cucharadas de vinagre de vino tinto

1 cucharada de jugo de limón

3 filetes de anchoas, finamente picados

1 cucharadita de alcaparras picadas 1 cucharada de pepinillo encurtido, finamente picado

2 cucharadas de perejil picado

¾ de taza de aceite de oliva

½ cucharadita de pimienta negra

1 cucharadita de sal

1 pizca de azúcar Cómo hacerlo 1. Coloca la cebolla, ajo, vinagre y jugo de limón en un tazón chico. Revuelve bien y deja que repose durante 3 minutos. 2. Agrega el resto de los ingredientes y bate bien con un batidor de globo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.