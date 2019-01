Ensalada de manzana y kiwi Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 10 Una mezcla de manzana, kiwi, piña y nuez, aderezada con crema y yogurt de kiwi o manzana. Sirve esta ensalada durante la cena de Navidad o Año Nuevo. Ingredientes ½ kilo de piña en almíbar, escurrida y en trocitos

1 kilo de manzanas, peladas y en cuadritos

½ kilo de kiwi, pelado y en cuadritos

Nuez picada, al gusto

1 taza de crema

1 litro de yogurt de kiwi o de manzana Cómo hacerlo 1. Coloca todos los ingredientes en una ensaladera y revuelve bien. Tapa y refrigera durante 30 minutos antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.