Ensalada de elotitos tiernos Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 9 Min Porciones 6 Nopales cocidos, elotitos en salmuera y un poco de cebolla. Esta ensalada mexicana se adereza con una vinagreta básica. Una receta saludable y nutritiva. Ingredientes 4 nopales, cortados en cuadritos

Agua, la necesaria

1 cebolla (½ en trozo y ½ picada)

3 ramas de cilantro

20 elotitos tiernos en salmuera, escurridos y rebanados 6 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de vinagre

Sal y pimienta, al gusto

1. Coloca los nopales en una olla junto con ½ cebolla en trozo y el cilantro. Cubre con agua, agrega sal y hierve hasta que se hayan cocido. Escurre, enjuaga y deja enfriar. 2. Mezcla los nopales fríos con las rebanadas de elotitos y la cebolla picada. 3. Aparte, prepara una vinagreta con el aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta. 4. Adereza la ensalada con la vinagreta justo antes de servir y espolvorea con el orégano

