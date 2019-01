Ensalada de Navidad fácil Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Prepara esta ensalada navideña de sólo 4 ingredientes en un abrir y cerrar de ojos. Ideal para acompañar el pavo o jamón al horno. También la puedes utilizar para acompañar chuletas ahumadas. Ingredientes 3 manzanas, peladas y en trocitos

3 tazas de piña de lata, escurrida y picada

200 gramos de yogurt natural o crema ligera

50 gramos de nuez, picada Cómo hacerlo 1. Mezcla todos los ingredientes en una ensaladera.

