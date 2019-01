Pasta Penne con Tocino y Champiñones Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Una de mis invenciones durante mi etapa de universitario: una receta que me permitía utilzar mis ingredientes favoritos más económicos, como el tocino, champiñones y ajo. Ingredientes 500 g de pasta penne o pluma

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

185 g de tocino ahumado picado

8 dientes de ajo machacados

200 g de champiñones frescos rebanados

3 tazas (750 ml) de caldo de pollo

sal y pimienta negra recién molida al gusto

½ taza (60 g) de queso parmesano recién rallado Cómo hacerlo 1. Cocina la pasta siguiendo las instrucciones del paquete, escurre y reserva. 2. Mientras, calienta el aceite en un sartén a fuego medio y cocina el tocino hasta que se haya dorado. 3. Agrega el ajo y cocina durante 3 ó 4 minutos, luego agrega los hongos. 4. Cocina, revolviendo constantemente, durante un par de minutos hasta que los champiñones comiencen a ablandarse. 5. Vierte el caldo de pollo y deja que hierva a fuego medio durante aproximadamente 3 minutos. 6. Agrega la pasta cocida a la cacerola y revuelve hasta cubrir completamente con la salsa. Cocina a fuego lento hasta que la salsa se haya reducido a sólo 3 ó 4 cucharaditas. Sirve y espolvorea con queso parmesano.

