Empanada yucateca Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Una empanada gigante hecha a base de pasta hojaldre, rellena de jamón y queso. Una receta tradicional del Estado de Yucatán. Ingredientes 1 kilo de pasta de hojaldre

Mantequilla para engrasar

500 gramos de jamón, rebanado

400 gramos de queso amarillo, rebanado

1 cucharada de azúcar Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180° centígrados y engrasa con mantequilla una charola para hornear. 2. Divide en 2 partes la pasta de hojaldre y extiéndela con un rodillo sobre una superficie plana enharinada, dándole a cada trozo una forma rectangular de tamaños iguales. 3. Coloca sobre la charola engrasada uno de los rectángulos de hojaldre y coloca encima el jamón y el queso. Cubre con el segundo trozo de pasta y une los extremos presionando con la yema de tus dedos o un tenedor. Espolvorea con azúcar. 4. Hornea hasta que se vea dorada, entre 35 y 40 minutos. Retira del horno y corta en cuadros. Sirve acompañada de una ensalada fresca. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.