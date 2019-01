Chicharrón de cerdo en salsa verde Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Una receta sin muchas complicaciones. El chicharrón se cocina en una salsa de tomate verde sazonada con consomé de pollo granulado. Ingredientes ½ kilo de tomates verdes

1 lata (250 gramos) de salsa verde

1 cebolla mediana, picada

Consomé de pollo en polvo, al gusto

400 gramos de chicharrón de cerdo, en trozos chicos Cómo hacerlo 1. Cuece los tomates en una olla con agua hirviendo hasta que estén suaves, pero no deshaciéndose. Escúrrelos y licúalos. 2. Vierte dentro de una cacerola, agrega la salsa verde, cebolla y consomé de pollo en polvo. Deja que la salsa hierva a fuego medio y agrega el chicharrón. Cocina hasta que este último se suavice. 3. Cuando la salsa esté bien caliente, agrega el chicharrón en trozos pequeños y deja hervir hasta que suavice. 4. Sirve inmediatamente. Acompaña con frijoles refritos y tortillas calientes. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

