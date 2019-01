Mousse de camarón con pimiento morrón Tiempo Total 18 Min Tiempo Activo 3 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 14 Los camarones se cuecen y se licúan con pimiento morrón, queso crema, mayonesa y crema. Un verdadero deleite al paladar. Ingredientes ½ kilo de camarones

2 ½ tazas de agua

1 hoja de laurel

1 trozo de cebolla

1 diente de ajo

Sal, al gusto

2 ramas de apio (1 entera y 1 picada) 1 taza del caldo de camarón

1 taza de crema

1 taza de mayonesa

1 pimiento morrón de lata

1 barra (190 gramos) de queso crema

3 cucharadas de grenetina

Coloca los camarones, agua, laurel, cebolla, ajo, sal y 1 rama de apio entera en una olla a fuego medio. Deja que los camarones hiervan hasta que cambien de color, aproximadamente 3 minutos. Retira los camarones y reserva el caldo. 2. Pela los camarones cocidos y licúalos con la crema, mayonesa y un pimiento morrón. 3. Bate el queso crema hasta que se suavice e incorpóralo a la mezcla de camarón. 4. Hidrata la grenetina en 1 taza de caldo de camarón hasta que esponje. Disuélvela a baño María o dentro del horno de microondas y agrégala a la mezcla de camarón. Revuelve bien para desbaratar los grumos. Agrega el apio picado y el cebollín, y sazona con sal. 5. Revuelve de nuevo y vierte dentro de un molde. Refrigera hasta que se haya cuajado.

