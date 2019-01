Palitos de queso añejo Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 40 Estos palitos de queso añejo salen muy buenos y puedes utilizarlos como botana o para acompañar una comida en casa. Ingredientes ½ kilo de harina

1 cucharadita de polvo para hornear

¼ de cucharadita de sal

3 huevos enteros

100 gramos de queso añejo, rallado

½ taza de leche

1. Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa y enharina charolas para hornear. 2. Cierne tres veces la harina, polvo para hornear y sal sobre una superficie plana. Haz en medio una fuente; coloca ahí los huevos, el queso, la leche y la mantequilla. 3. Mezcla con cuidado hasta tener una masa esté tersa. Forma tiras largas de la masa y córtalas del tamaño que quieras los palitos. 4. Coloca los palitos sobre las charolas, separados entre sí para que no se peguen, y hornea hasta que se hayan dorado, entre 15 y 20 minutos.

