Lomo de puerco con chile al horno Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H 55 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 10 La carne de puerco es condimentada con una mezcla de chile seco, comino, ajo y cilantro fresco. Luego se cocina lentamente en el horno. Ingredientes 2 cucharadas de chile en polvo

1 cucharadita de sal

2 1/2 cucharaditas de comino molido

2 dientes de ajo, finamente picados

1 puño de cilantro fresco, picado

1 kilo de carne de lomo de puerco, cortado en cubos

1 pizca de primienta negra molida Cómo hacerlo 1. Mezcla el chile en polvo, sal, comino, ajo, cilantro y pimienta en un tazón. Agrega la carne y revuelve bien hasta cubrir y refrigera durante 45 minutos. 2. Precalienta el horno a 110 °C. Coloca los cubos de puerco en una charola para hornear. 3. Hornea durante 2 horas o hasta que los bordes de la carne se hayan dorado y endurecido.

