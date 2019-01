Salchichas de pavo con zanahoria Tiempo Total 17 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Salchichas de pavo con zanahoria y cebolla en una salsa de puré de tomate sazonada con consomé de pollo en polvo. Ingredientes 1 cucharada de aceite

1 cebolla, cortada en aros

4 zanahorias, peladas y en rodajas

10 salchichas de pavo, cortadas en 4 partes

½ taza de puré de tomate

2 cucharaditas de consomé de pollo en polvo, o al gusto

Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio, agrega la cebolla, zanahoria y salchichas, y sofríe durante unos minutos. 2. Agrega el puré de tomate, consomé y agua. Deja que todo hierva hasta que la zanahoria esté cocida.

