Dip de machaca Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Carne seca deshebrada, queso crema, pimiento morrón y nuez harán de esta botana la favorita de tus invitados. Ingredientes 190 gramos de queso crema

100 gramos de carne seca deshebrada (tipo machaca)

1/3 de taza de pimiento morrón verde, picado

¼ de taza de cebolla, picada

Sal de ajo y pimienta, al gusto

½ taza de nueces, picadas Cómo hacerlo 1. Bate el queso crema en un tazón hasta que se haya suavizado. Agrega la carne seca, pimiento, cebolla, sal de ajo y pimienta. Incorpora todo con la ayuda de una espátula. 2. Adorna con nueces picadas y sirve con galletas integrales o pan tostado.

