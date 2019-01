Uvas cubiertas con queso Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Uvas sin semilla cubiertas de queso crema y una capa de nuez molida. Una botana fácil y sabrosa para todo tipo de ocasión. Ingredientes 1 kilo de uva sin semilla

190 gramos de queso crema, suavizado

Nuez molida, al gusto Cómo hacerlo 1. Cubre las uvas con queso y pásalas por la nuez molida. Refrigéralas durante por lo menos 1 hora para que el queso quede firme.

