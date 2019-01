Tostones Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Rebanadas de plátano macho doradas en aceite caliente. Es importante que el plátano no esté completamente maduro. Ingredientes 3 plátanos machos firmes, no muy maduros

Aceite vegetal

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto. Pela los plátanos y córtalos en rebanadas de 1 centímetro de grosor. 2. Fríe las rebanadas de plátano en el aceite bien caliente hasta que se vean amarillas. Retíralas del sartén, colócalas en una superficie firme y cúbrelas con una servilleta o papel encerado; aplánalas inmediatemente con un objeto pesado hasta que se vean como una tortilla chica y delgada. 3. Regresa las rebanadas aplanadas al sartén para que se doren a tu gusto. Sazona con sal al momento de comerlas. 4. Sirve como botana o guarnición.

