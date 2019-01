Rompope fácil de almendras y nueces Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Una mezcla de leche condensada con almendras, nueces, ron y un toque de canela. Una receta fácil de preparar. Ingredientes 2 latas (397 gramos cada una) de leche condensada

5 tazas de té de canela cargado, al tiempo

6 yemas de huevo

Ron, al gusto

10 almendras, molidas

10 nueces, molidas Cómo hacerlo 1. Licúa la leche condensada junto con el té de canela y las yemas. Vierte dentro de una olla a fuego suave y cocina, moviendo constantemente con una cuchara de madera hasta que esté a punto de hervir. Retira inmediatamente del fuego para evitar que hierva. 2. Permite que se enfríe y mueve de vez en cuando para que no se formen natas. Ya frío agrega el ron, almendras y nueces. 3. Vierte dentro de una o dos botellas y conserva en refrigeración. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.