Pay de mermelada Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Prepara la masa de este pay y rellénalo con tu mermelada de frutas favorita. El resultado siempre será superior si utilizas mermelada casera. Ingredientes ½ kilo de harina

120 gramos de mantequilla a temperatura ambiente

¼ de kilo de azúcar blanca

1 pizca de sal

Coloca la harina subre una superficie limpia y plana. Forma un pozo y agrega en el centro la mantequilla. Incorpora bien con la yema de los dedos. Agrega azúcar y sal, envuelve en plastico y refrigera durante 30 minutos. 2. Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa y enharina un molde para pay. Forra el molde con la mayor parte de la pasta y drellena con mermelada. 3. Corta el resto de la pasta en tiritas y cubre el pay con ellas en forma entretejida. Hornea hasta que se haya cocido y dorado ligeramente, aproximadamente 25 minutos. 4. Hornea en horno precalentado, , durante 25 minutos o hasta que el pan esté cocido y ligeramente dorado.

