Tinga yucateca Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 La carne deshebrada de cerdo se sofríe junto con la col y se sazona con una mezcla de salsa cátsup y chile chipotle. Una receta para chuparse los dedos. Ingredientes ½ kilo de aleta o pulpa de cerdo

1 diente de ajo

½ cebolla

Sal, al gusto

2 cucharadas de aceite 1 col mediana, finamente picada

Caldo de la carne

½ litro de salsa cátsup

Chiles chipotles adobados, al gusto

Tostadas para servir Cómo hacerlo 1. Coloca la carne, ajo, cebolla y sal en una olla chica, cubre con agua y deja que hierva hasta que se suavice, aproximadamente 35 minutos. Deshebra la carne finamente. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y sofríe la col hasta que se haya suavizado. Agrega la carne deshebrada. 3. Licúa la salsa cátsup y el chile chipotle con un poco del caldo de la carne. Vierte sobre la mezcla de col y carne; sazona con sal. Reduce el fuego a bajo y cocina hasta que la col se cueza perfectamente. 4. Sirve sobre tostadas.

