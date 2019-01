Espagueti al pesto Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 El peso se prepara con albahaca, piñones, queso parmesano y aceite de oliva. Se sirve sobre espagueti "al dente". Ingredientes 400 gramos de espagueti

200 gramos de albahaca fresca

Sal y pimienta blanca, al gusto

4 dientes de ajo

2 cucharadas de piñones

80 gramos de queso parmesano, rallado

½ taza de aceite de oliva Cómo hacerlo 1. Cocina el espagueti de acuerdo a las instrucciones del paquete. Una vez cocida, escurre bien. 2. Coloca en un procesador de alimentos las hojas de albahaca, sal, pimienta, ajo y piñones. Procesa hasta formar una pasta. 3. Agrega el queso y vierte el aceite poco a poco mientras sigues procesando, hasta obtener una pasta cremosa y homogénea. Si es necesario agrega 2 o 3 cucharadas del agua en que se coció la pasta. 4. Sirve sobre el espagueti caliente y espolvorea con queso parmesano.

