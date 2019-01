Dip de jamón con queso Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 16 Una botana cremosa y llena de sabor gracias a la combinación de jamón, queso crema, mostaza y chiles jalapeños. Ingredientes 250 gramos de crema

200 gramos de jamón, picado

3 rebanadas de queso amarillo

2 cucharadas de mostaza

2 chiles jalapeños en vinagre, sin semillas

190 gramos de queso crema

Licúa la crema, jamón, queso amarillo, mostaza, chiles jalapeños y queso crema. Agrega poco a poco suficiente leche hasta obtener una consistencia espesa. 2. Sirve con galletas saladas.

