Cacerola de pollo con elote Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Muslos de pollo y calabacitas tiernas en una salsa de elote con jitomate, cebolla y jugo de zanahoria. Una receta diferente y deliciosa. Ingredientes 1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

2 cebollas medianas, en gajos

3 dientes de ajo, picados

1 taza de jugo de jitomate

1 cucharada de consomé de pollo granulado

1 cucharada de salsa de soya

1 cucharadita de pimienta 1 pizca de canela en polvo

2 cucharadas de perejil picado

2 elotes tiernos, desgranados

1 taza de jugo de zanahoria

4 piernas de pollo con muslo, sin piel

5 calabacitas chicas, cortadas a la mitad a lo largo Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180° centígrados. 2. Calienta la mantequilla en una cacerola a fuego medio y sofríe la cebolla y ajo hasta que se vean transparentes. Agrega el jugo de jitomate, consomé de pollo, salsa de soya, pimienta, canela y perejil. 3. Licúa los elotes con el jugo de zanahoria y vierte a la mezcla anterior. Deja que todo hierva junto durante unos minutos. 4. Coloca las piezas de pollo dentro de un refractario, sin encimar y báñalas con la salsa. Hornea durante 35 minutos. Agrega las calabacitas y cocina durante 10 minutos más. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

