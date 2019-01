Salsa arrabiata Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Una salsa para pasta sencilla, picosa y con un sabor increíble. El albahaca tradicionalmente no se utiliza para esta salsa, pero a mi familia le gusta. Puede prepararse con anticipación y refrigerarse durante unos días para su uso posterior. Ingredientes 1 1/4 kilogramos de jitomates picados

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de chiles secos machacados

4 dientes de ajo machacados

1 puño de albahaca fresca picada

1. En una cacerola grande, mezcla los jitomates, aceite de oliva y el chile. Cocina a fuego lento por 30 minutos o hasta que espese. Agrega el ajo y cocina otros 10 minutos. Retira del fuego y agrega el albahaca, sal y pimienta. 2. Sirve sobre tu pasta favorita.

