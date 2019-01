Galletas con besos de chocolate Tiempo Total 1 H 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 60 Una receta básica de pasta para galletas con besos de chocolate que pueden sustituirse por almendras, nueces o fruta seca. Ingredientes 1/2 kilo de mantequilla

250 gramos de azúcar glass

2 huevos

2 cucharaditas de extracto de vainilla

2 cucharadas de ralladura de limón verde

750 gramos de harina

1 taza de besitos de chocolate Cómo hacerlo 1. Bate con batidora la mantequilla y el azúcar glass hasta que acremen. Añade los huevos, vainilla y ralladura de limón. Bate hasta incorporar. 2. Apaga la batidora, agrega la harina y amasa con las manos hasta tener una masa tersa. Haz una bola, aplánala ligeramente y cúbrela con plástico o papel encerado. Refrigera durante por lo menos 1 hora. 3. Precalienta el horno a 150° centígrados. Engrasa y enharina ligeramente charolas para hornear. 4. Saca la masa del refrigerador y forma bolitas del tamaño de una canica, pon encima 1 besito de chocolate y hunde ligeramente cada galleta con tu dedo. 5. Hornea hasta que se hayan dorado ligeramente, aproximadamente 20 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.