Pollo en salsa de jitomate y almendra Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Piezas de pollo sin piel en una salsa de jitomate asado con almendras fritas. Una receta sencilla y deliciiosa. Ingredientes 1 pollo grande, sin piel y cortado en piezas

2 dientes de ajo

½ cebolla chica

Sal y pimienta, al gusto

1 rama de orégano fresco

1 kilo de jitomates, asados, pelados y sin semilla

15 almendras, fritas

Cómo hacerlo 1. Cuece el pollo con ajo, cebolla, sal, pimienta y orégano fresco, cuidando que no quede muy suave. 2. Separa las piezas de pollo y permite que se enfríen. Cuela y reserva el caldo. 3. Licúa los jitomates con las almendras y suficiente caldo de pollo como para obtener una salsa ligeramente espesa. 4. Dora ligeramente las piezas de pollo en un poco de aceite, báñalas con la salsa de almendra, tapa y cocina a fuego bajo durante 5 minutos.

