Pechugas de pollo con queso y salsa de pepino Tiempo Total 2 H 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Bisteces de pechuga de pollo cubiertos con queso mozarella y bañados en una salsa espesa de pepino con alcaparras y perejil. Ingredientes Salsa de pepino 1 pepino, pelado, sin semillas y picado

Sal, al gusto

1 cucharada de vinagre blanco

3 yemas de huevo, cocidas

1 cucharada de alcaparras, exprimidas

10 ramas de perejil, sus hojas

Aceite de oliva extra virgen Pollo 4 bisteces de pechuga, aplanados

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 ramita de romero

Sal y pimienta, al gusto

Salsa de pepino: Espolvorea el pepino con sal y deja que repose durante 1 hora. Escurre el líquido del pepino y báñalo con el vinagre blanco. Deja marinar durante 1 hora. 2. Escurre de nuevo el pepino y licúalo con las yemas, alcaparras, perejil, sal y suficiente aceite para obtener una salsa espesa. 3. Pollo: Calienta el aceite de oliva en un sartén a fuego medio. Salpimienta las pechugas y fríelas en el aceite caliente junto con el romero hasta que se hayan dorado. 4. Sirve las pechugas con el queso encima y baña con la salsa de pepino.

