Ternera en salsa de perejil y queso Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 3 Los bisteces de ternera delgados en una salsa de perejil con queso amarillo y jocoque. Una receta fácil para matar la rutina. Ingredientes 1 cucharada de consomé de pollo en polvo

3 cucharaditas de mantequilla, suavizada

3 bisteces de ternera de 100 gramos cada uno, aplanados

Pimienta, al gusto

4 cucharadas de perejil picado

60 gramos de queso amarillo

3 cucharadas de cebolla finamente picada

¾ de taza de jocoque o yogurt natural Cómo hacerlo 1. Mezcla el consomé granulado con la mantequilla y unta sobre la carne. Deja reposar de 5 a 10 minutos y espolvorea con pimienta. 2. Fríe los bisteces a fuego moderado, volteando de vez en cuando, hasta que se vean dorados. 3. Mientras, licúa el perejil con el queso, cebolla y jocoque. Vierte sobre los bisteces y cocina hasta que la carne quede suave. 4. Acompaña con papas cocidas al vapor o al horno.

