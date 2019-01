Almendras tostadas con hierbas Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Estas almendras se cubren con una mezcla de ajo, romero, sal de grano y aceite de oliva antes de tostarse lentamente en el horno. Son deliciosas tanto calientes como frías. Si utilizas almendras crudas, hornea durante unos minutos más. Ingredientes 300 g de almendras tostadas sin sal

2 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo finamente picados

1 ramita de romero fresco picado

1 ½ cucharaditas de sal de grano (no uses sal de mesa) Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. 2. En un tazón, mezcla las almendras con el aceite de oliva, el ajo y el romero hasta que estén completamente cubiertas. Sazona con sal. Extiende sobre una charola para hornear. 3. Hornea durante 10 minutos. Retira del horno y deja enfriar. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.