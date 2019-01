Coliflor en salsa blanca Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Ramitos de coliflor bañados en una salsa de mayonesa, crema y ajo y cubiertos de una mezcla de hierbas y aceitunas. Ingredientes 1 coliflor mediana, cortada en ramitos

½ taza de mayonesa

¼ de taza de crema

2 dientes de ajo, machacados

Sal, al gusto

¼ de taza de cilantro, finamente picado

15 o 20 aceitunas, picadas

2 hojas de albahaca, picadas Cómo hacerlo 1. Coloca la coliflor en una olla con 2 cucharadas de agua, tapa y cocina a fuego bajo durante 5 minutos. Permite que la olla se enfríe antes de destapar. 2. Coloca la coliflor en un platón. 3. Licúa mayonesa, crema, ajo y sal. Vierte sobre la coliflor. 4. Mezcla cilantro, aceitunas y albahaca. Distribuye la mezcla sobre la coliflor.

